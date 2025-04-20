Ahmet Hakan’dan ortalığı karıştıracak TRT talebi!

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olması gündem oldu. Murat Abbas'ın açık açık 'Ben itirafçı oluyorum' dediği yorumları yapılırken Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’dan çarpıcı bir çıkış geldi.

Ahmet Hakan, “Eğer tutuklu bir sanık, itirafçı oluyorsa ortada itiraf edilecek bir suç var demektir” tespitinin ardından şu soruları sordu:

“Hangi suçları itiraf edecek acaba?

Ona da “yalancı tanık, sahte tanık” falan denecek mi acaba?

“Biz şu şu suçları işledik” diye verilen bir ifadenin etkisi ne olacak acaba?

Ve daha da önemlisi:

Soruşturma kapsamında başka itirafçılar da ortaya çıkacak mı?”

Yazısının devamında CHP’nin “Duruşmalar TRT’den yayınlansın” talebine değinen Ahmet Hakan, “Keşke yayınlansa. Böylece millet de görmüş olur itirafçının neleri itiraf ettiğini” değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Hakan’ın ‘Duruşmalar TRT’den yayınlansın’ başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Ekrem İmamoğlu Operasyonu’nda tutuklanan belediye bürokratlarından biri, etkin pişmanlıktan yararlanmış.

Yani “itirafçı” olmuş.

Eğer tutuklu bir sanık, itirafçı oluyorsa...

Ortada itiraf edilecek bir suç var demektir.

Bu itirafçı sanık...

- Hangi suçları itiraf edecek acaba?

- Ona da “yalancı tanık, sahte tanık” falan denecek mi acaba?

- “Biz şu şu suçları işledik” diye verilen bir ifadenin etkisi ne olacak acaba?

Ve daha da önemlisi:

Soruşturma kapsamında başka itirafçılar da ortaya çıkacak mı?

Bu arada gündemde şöyle bir talep var:

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, duruşmaların TRT’den canlı yayınlanmasını istiyor.

Keşke yayınlansa.

Böylece millet de görmüş olur itirafçının neleri itiraf ettiğini."