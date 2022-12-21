Gölette cesedi bulundu

(DHA) - Olay akşam saatlerinde Taraklı ilçesi Karagöl Yaylasında meydana geldi.
Yaylada bulunan gölette ceset gören vatandaşlar 112 Acil çağrı Merkezini aradı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler sudaki cesedi çıkardı.
Yapılan incelemede ölen kişinin Taraklı İçdedeler Mahallesi’nde yaşayan Ahmet İşbilir olduğu belirlendi.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet İşbilir'in cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenebilmesi morga gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.