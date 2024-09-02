Ahmet Kaplan başardı. Yarı final biletini kaptı

Kaynak: AA
Ahmet Kaplan başardı. Yarı final biletini kaptı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde milli sporcu Ahmet Kaplan, yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Roland Garros'da oynanan tekerlekli sandalye tenis müsabakalarında quad kategorisinde çeyrek final mücadeleleri yapıldı.

Ahmet Kaplan, çeyrek finalde 4 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Lapthorne'la karşılaştı.

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İlk seti 6-4 alarak 1-0 öne geçen milli sporcu, ikinci seti 6-3 kaybetti ve maça 1-1'lik eşitlik geldi. Final setinde rakibine 6-3 üstünlük kuran Ahmet Kaplan, tarihi bir başarı elde ederek adını yarı finale yazdırdı.

Ahmet Kaplan, yarı finalde yarın 2 numaralı seribaşı paralimpik oyunları şampiyonu ünvanlı Hollandalı sporcu Niels Vink'le karşılaşacak.

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