Ahmet Kaplan başardı. Yarı final biletini kaptı

Roland Garros'da oynanan tekerlekli sandalye tenis müsabakalarında quad kategorisinde çeyrek final mücadeleleri yapıldı.

Ahmet Kaplan, çeyrek finalde 4 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Lapthorne'la karşılaştı.

İlk seti 6-4 alarak 1-0 öne geçen milli sporcu, ikinci seti 6-3 kaybetti ve maça 1-1'lik eşitlik geldi. Final setinde rakibine 6-3 üstünlük kuran Ahmet Kaplan, tarihi bir başarı elde ederek adını yarı finale yazdırdı.

Ahmet Kaplan, yarı finalde yarın 2 numaralı seribaşı paralimpik oyunları şampiyonu ünvanlı Hollandalı sporcu Niels Vink'le karşılaşacak.