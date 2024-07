Ahmet Kaya'dan Trabzonspor jesti

Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlenen Uluslararası Karate Turnuvası’na Ümit ve Gençler Kategorisi’nde yarışacak olan 14 sporcuya Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor’un yeni sezon formalarından hediye etti.

Trabzon Akademi Spor Kulübü ve Trabzon Gençlik Spor Karate Kulübü’nün 14 sporcusu Batum’daki turnuvaya Trabzonspor formalarını giyerek gitti.

BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİLER

Başkan Ahmet Kaya'ya bu jesti için teşekkür eden genç sporcular, “Bizim için mücadelelerimizde moral, motivasyon çok önemli. Bu anlamda yanımızda olduğunu bize hissettiren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"HER KOŞULDA YANLARINDAYIZ"

Sporu desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Kaya, “Trabzon’umuz yetiştirdiği sporcularla ve şampiyonluklarla sadece Türkiye’de değil, dünyada da tanınmış bir şehir. O nedenle biz yerel yöneticiler olarak sporcularımızın her zaman, her koşulda yanlarındayız. Spor ve müsabakalarla ilgili bize ihtiyaç duyulan her ne varsa sağlamaya çalışıyoruz. Batum’da düzenlenen Uluslararası Karate Turnuvası’nda mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.