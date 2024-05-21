Ahmet Kaya’yı linç ettiren Serdar Ortaç 'annem Kürt’tür' dedi

Şarkıcı Serdar Ortaç, bir YouTube programında 1999 yılında Ahmet Kaya'ya yapılan linç girişimi ve o dönemde yaşananlar hakkında konuştu.

Daha önce de Ahmet Kaya'nın yaşadıklarından dolayı özür dileyen Ortaç, "O yıla döndüğüm zaman kendimi kesmek istiyorum. O yıllarda Kürtçe konuşamazdın. Herif çıktı sahneye herkese rağmen, tutuklanacağını biliyordu ama bunu yaptı. Ne cesaretmiş" dedi.

Annesinin Urfalı ve Kürt olduğunu belirten Ortaç, "1970'te biz Kürtçe selam veremezdik, annem Urfalı bize Kürtçe öğretirdi ve konuşmazdık" ifadelerini kullandı.

1999'DA NE OLMUŞTU?

Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği'nin 1999'da düzenlediği ödül töreninde sahnede yaptığı konuşmada Kürtçe şarkısına klip çekmek istediğini söylemiş ve salondakilerin tepkisini çekmişti.

Serdar Ortaç ise, aynı törende İstiklal Marşı'nı okumuştu. Bu olayın ardından saldırıya uğrayan Ahmet Kaya, salonu terk etmek zorunda kalmıştı.

Ahmet Kaya, olaydan sonra yıllarca yurtdışında yaşamış ve 16 Kasım 2000'de Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.