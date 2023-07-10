Ahmet Kural’dan milyonluk evlilik teklifi

Ahmet Kural’ın avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin’e milyonluk evlilik teklifi yaptığı öğrenildi. Çiftin düğünü ise 18 Temmuz'da Bodrum'da.

Ahmet Kural’dan milyonluk evlilik teklifi

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile 4 yıldır mutlu bir birlikteliği vardı. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine nokta koyan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, kısa bir ayrılık sonrası tekrar barışmış ve bu ayrılık sonrası evlilik kararı almıştı. Çiftin evlilik kararıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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MİLYONLUK EVLİLİK TEKLİFİ

İkilinin barışması ise Ahmet Kural'ın evlilik teklifi ile gerçekleşmiş. Kural, evlilik teklifi yaparken de Kapalı Çarşı'dan çok ünlü bir mücevherciden 1 milyon lira değerinde bir tektaş alıp evlilik teklifini öyle gerçekleştirmiş.

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Teklif sonrası süreci hızlandıran ikili Bodrum Cennet Koyu'nda bir otelde 350 özel davetlinin katılımı ile evlenecekler. Kural'ın smokinini dünyaca ünlü Levon Kordonciyan dikerken Şahin'in gelinliği ise özel tasarım olacak.

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DAVETİYE ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin'in düğün davetiyesi ortaya çıktı. Çift, 18 Temmuz'da Bodrum'da evleniyor.

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