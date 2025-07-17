Ahmet Minguzzi davasında yeni karar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Ahmet Minguzzi davasında yeni karar!

14 yaşında öldürülen Ahmet Minguzzi'nin cinayetine ilişkin dava 2 Ekim'e ertelendi. Erteleme sebebi ise 7 tanığın gelmemesi olarak belirtildi.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 24'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam ediliyor.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü celsesine, Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi, annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyzesi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve avukatları katıldı.

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18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, eski manken-oyuncu Tuğba Özay ile çok sayıda vatandaş Minguzzi ailesine destek olmak için adliyeye geldi.

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14 yaşında öldürülen Ahmet Minguzzi'nin cinayetine ilişkin dava 2 Ekim'e ertelendi. Erteleme sebebinin ise tanığın gelmemesi olarak belirtildi.

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