Ahmet Nur Çebi skandal iddialara Fikret Orman'ı adres gösterdi

Kaynak: Milliyet
Ahmet Nur Çebi skandal iddialara Fikret Orman'ı adres gösterdi
Beşiktaş'ın eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başkan Hasan Arat'ın iddiaları hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Çebi, "Tamamı kibir, yalan ve algı operasyonu... Çökme iddialarını reddediyorum. Kimse Beşiktaş’a çökemez” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe'ye özel açıklamalar yaptı.

Çebi, Siyah-beyazlı ekibin 2024 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısında gündeme gelen iddiaları da yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi, Başkan Hasan Arat'ın, cumartesi günü toplanan Divan Kurulu’nda, “Beşiktaş’a çökmüşler” sözlerine üzerine “Tamamı kibir, yalan ve algı operasyonu... Çökme iddialarını reddediyorum. Kimse Beşiktaş’a çökemez” dedi.

İŞTE ÇEBİ'NİN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ

Bu bir kuşa bak operasyonu. Yukarıdan kuşu gösterip aşağıda farklı şeyler yapıyorlar. Camiayı yanıltıyorlar. En basit örneğini de söyleyeyim: Passolig ve sponsorluk gelirlerini kırdırdılar. Gerçeği farklı ve yanlış iddialarla gündeme getiriyorlar. Tekstil atölyesi iddiası yanlış. Onlar bize kiracı olmadı.

Sadece hizmet sözleşmesi yaparak tesiste yer gösterdik. Çocuklar iyi niyetle çalışıp işi tamamladılar. Beşiktaş sofrası o tesise gelen, işi olan herkese açıktır. Bu kadar insani konular eleştiri nedeni olmamalıydı.

Çebi, çatıyı örten membranın kalitesiz olduğu iddialarına da ''O malzemenin kalitesini benden önceki dönem başkanı Fikret Orman’a sormak gerekiyor. Ben inşaat sırasında kalite iddialarını o günkü başkana bildirdim.'' yanıtını verdi.

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