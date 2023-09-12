Ahmet Nur Çebi Talisca'yı açıkladı: Teklif yaptım

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anderson Talisca ile ilgili açıklamada bulundu.

Ahmet Nur Çebi Talisca'yı açıkladı: Teklif yaptım

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarların transferini çok istediği ve sık sık gündeme gelen eski futbolcuları Anderson Talisca ile ilgili açıklama yaptı.

Çebi, A Spor'da katıldığı programda Talisca ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Talisca çok kıymetliydi bizim için. Çok güzel anılarla gitti. Ama Talisca'nın gelmek istemesi, takımının bırakması söz konusu değildi. Şenol Güneş'in onunla konuşması sohbetten ibaretti. Kulübünden müsaade istedim, teklif yaptım. Kulübünden gelecek cevap, devam edeceğiz oldu. Bizim Talisca'yla takımının müsaadesi olmadan görüşmesi yapmamız mümkün olabilir mi? Biz kapıyı çaldık ama evin sahibi ev kirada dedi. İnşallah bir gün olur ama bugün olmuyor."

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