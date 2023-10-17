Ahmet Nur Çebi'den Igor Tudor iddialarına yanıt

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktörlük için adı sıkça geçen Igor Tudor iddialarını cevapladı.

Ahmet Nur Çebi'den Igor Tudor iddialarına yanıt

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Burak Yılmaz'da karar kılmalarının sebeplerini açıklarken, son dönemde adı Beşiktaş ile geçen Igor Tudor iddialarına da yanıt verdi.

Çebi, Başkanlık seçimine kadar yola Burak Yılmaz'la devam edeceklerini bildirirken, genç antrenörün başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Burak Yılmaz'ın takımı ve oyuncuları tanıdığı için başarılı olacağını kaydeden Ahmet Nur Çebi, yeni bir teknik direktörün zamana ihtiyacı olacağını belirtti.

TUDOR HABERLERİNE YALANLAMA GELDİ
Hürriyet'in haberine göre Igor Tudor iddialarını yalanlayan Çebi, gündemlerinde yeni bir teknik direktör olmadığını söyledi.

Başkan, "Yeni teknik direktörün kim olacağına yeni başkan ve yönetim kurulunun karar vermesi etik olur. Ben, bana yapılanı kimseye yapmam" dedi.

Beşiktaş, Şenol Güneş'in istifası sonrası yaptığı açıklamada en geç aralık ayının başında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını ifade etmişti.

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