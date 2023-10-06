Ahmet Nur Çebi'nin planı belli oldu. Kongre kararı aldı ama

Beşiktaş'ta Lugano maçında yapılan istifa çağrılarının ardından yönetim toplantısından teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılması çıktı.

Güneş'in istifa etmesinin ardından yönetim kurulu da olağanüstü kongre kararı aldı.

Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir" denildi.

Olağanüstü kongre kararı alan başkan Ahmet Nur Çebi'nin planı da belli oldu.

Çebi'nin bırakıp gitmeyi düşünmediği, yönetiminde değişiklikler yaparak olağanüstü kongrede tekrar aday olmayı planladığı ileri sürüldü.

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün de bu kez adaylığını koyabileceği, Hasan Arat'ın da seçime girmeyi düşündüğü öğrenildi.