Bana mazbata vermezseniz ben ölürüm. Ahmet Özal: Partimin oyu yüzde 25

Bir türlü babasını "kimin öldürdüğüne" karar veremeyen capsleriyle tanınan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Özal, yaptırdıkları anketlerde partisinin oy oranının yüzde 25’in üzerinde olduğunu iddia etti.

Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, kurduğu Tek Parti ile siyasette "ben de varım" dedi. Özal, 2023'te yapılacak genel seçimle ilgili partisinin oy oranını açıkladı.

Haber Global'dan Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Özal, alacakları oya ilişkin bir kez daha iddiada bulundu. Daha önce, "Yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz" diyen Özal, şimdi de oy oranlarının yüzde 25'in üzerinde olduğunu söyledi.

"TEK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 25'İN ÜZERİNDE"

Son olarak Ahmet Özal, partisinin baraj sorunu olmadığını da ifade etti.

Tek Parti'yi kurduklarında yüzde 25 oy almayı hedeflediklerini belirten Özal, "Çok iddialı değil mi dediler. Ben de ayıp olmasın diye bu kadar az söyledim cevabı vermiştim. Kesinlikle baraj sorunumuz yok. Şu anda kendi içimizde yaptığımız anketlere göre Tek Parti'nin oy oranı yüzde 25'in üzerinde" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANMA İHTİMALİ ÇOK ZAYIF"

Özal, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali çok zayıf, 6'lı masanın adayı olsa da. Ağırlıklı merkez sağ ve aşırı sağ oylar var masada. Siyasette 2 artı 2 her zaman 4 etmiyor, oyların Kılıçdaroğlu'na gideceğini kim biliyor. Mutlaka fire olacaktır" dedi.