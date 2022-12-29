29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Bana mazbata vermezseniz ben ölürüm. Ahmet Özal: Partimin oyu yüzde 25

Bana mazbata vermezseniz ben ölürüm. Ahmet Özal: Partimin oyu yüzde 25

Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, "Şu anda kendi içimizde yaptığımız anketlere göre Tek Parti'nin oy oranı yüzde 25'in üzerinde." ifadelerini kullandı. 

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 11:22
Takip Et

Ahmet Özal: Tek Parti'nin oy oranı yüzde 25

Bana mazbata vermezseniz ben ölürüm. Ahmet Özal: Partimin oyu yüzde 25
+
Aa
-

Bir türlü babasını "kimin öldürdüğüne" karar veremeyen capsleriyle tanınan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, çarpıcı bir açıklamada bulundu. 

Özal, yaptırdıkları anketlerde partisinin oy oranının yüzde 25’in üzerinde olduğunu iddia etti.

Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, kurduğu Tek Parti ile siyasette "ben de varım"  dedi. Özal, 2023'te yapılacak genel seçimle ilgili partisinin oy oranını açıkladı. 

Haber Global'dan Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Özal, alacakları oya ilişkin bir kez daha iddiada bulundu. Daha önce, "Yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz" diyen Özal, şimdi de oy oranlarının yüzde 25'in üzerinde olduğunu söyledi.

"TEK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 25'İN ÜZERİNDE"

Son olarak Ahmet Özal, partisinin baraj sorunu olmadığını da ifade etti.

Tek Parti'yi kurduklarında yüzde 25 oy almayı hedeflediklerini belirten Özal, "Çok iddialı değil mi dediler. Ben de ayıp olmasın diye bu kadar az söyledim cevabı vermiştim. Kesinlikle baraj sorunumuz yok. Şu anda kendi içimizde yaptığımız anketlere göre Tek Parti'nin oy oranı yüzde 25'in üzerinde" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANMA İHTİMALİ ÇOK ZAYIF"

Özal, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: 

"Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali çok zayıf, 6'lı masanın adayı olsa da. Ağırlıklı merkez sağ ve aşırı sağ oylar var masada. Siyasette 2 artı 2 her zaman 4 etmiyor, oyların Kılıçdaroğlu'na gideceğini kim biliyor. Mutlaka fire olacaktır" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

turan
29.12.2022 12:21
Rahmetli babanın hatırına Malatya da bir sefer seçildin. Görüp görmeyeceğin bu.  
 
Ömer bey
29.12.2022 12:20
Rahmeti iyi tırtıkladı ülkeyi hele Bulgar göçmenlere iyi kıyak geçti  
 
zonguldak
29.12.2022 12:18
bi düşün artık yakamızdan yaa  
 
TÜM YORUMLAR (20)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
1
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
2
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
3
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Sigaraya dev zam
4
﻿Sigaraya dev zam
﻿Sigaraya dev zam
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
5
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
6
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
7
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren katilin cezası belli oldu
﻿16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren katilin cezası belli oldu
﻿16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren katilin cezası belli oldu
﻿Paris'e Mbappe'den hayat öpücüğü
﻿Paris'e Mbappe'den hayat öpücüğü
﻿Paris'e Mbappe'den hayat öpücüğü
﻿Gümrük müşavirliği işlemleri asgari ücretleri belirlendi
﻿Gümrük müşavirliği işlemleri asgari ücretleri belirlendi
﻿Gümrük müşavirliği işlemleri asgari ücretleri belirlendi
﻿Jorge Jesus yönetimden sol bek istiyor
﻿Jorge Jesus yönetimden sol bek istiyor
﻿Jorge Jesus yönetimden sol bek istiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.