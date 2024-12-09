Ahmet Özer'in avukatlarından tutuklamaya itiraz

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından uzaklaştırılan Ahmet Özer'in avukatları, müvekkilleri hakkında yapılan tutukluluk incelemesinde çıkan karara itiraz dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Avukatlar Hasan Sınar ile Hüseyin Ersöz, Çağlayan'dan basın mensuplarına açıklama yaptı. Sınar, Özer'in tutukluluk incelemesinde devam kararı verilmesinin ardından buna itirazda bulunduklarını söyledi.

"TAHLİYE KARARINI BEKLİYORUZ"

Müvekkilleri Özer'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen kuvvetli suç şüphesi ile somut delillerin nelerden ibaret olduğunu öğrenmek istediklerini dile getiren Sınar, "Biz, bu soruşturma sürecinde müvekkilimiz hakkında yeterli suç şüphesini dahi ortaya koyan hiçbir somut delilin bulunmadığına dolayısıyla müvekkilimiz hakkında derhal tahliye kararıyla birlikte kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Özer'in diğer avukatı Hüseyin Ersöz ise adil yargılanma ile savunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunduklarını kaydetti.