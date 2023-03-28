ÜLKÜ-DER Başkanı Ahmet Selçuk Can, İYİ Parti’den aday adayı oldu

İYİ Parti’den aday adayı olan Can, Türk Milleti için nefes, Türk Devleti için gelecek ümidi gördüğü İYİ Parti’de uzun soluklu bir mücadeleye başladığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye’miz 100. yılında maalesef bir varlık yokluk seçimine gitmektedir. Seçimler bir parti seçimi olmaktan çok; mevcut ucube sisteme ve beraberinde getirdiği yanlışlıklara devam edilip edilemeyeceği ile ilgili bir güvenoyu mahiyetindedir. Buradan hareketle, özellikle bu seçimlerde herkesin ne meziyeti varsa çalışması, elini taşın altına koyması gerektiği kanaatindeyim. Siyaset bilimindeki 11 yıllık akademik birikimimi ve sivil toplum alanındaki 18 yıllık çalışma pratiğimi, çok geniş bir ekiple birlikte Türk Milleti’nin hizmetinde siyaset alanına taşımak için İYİ Parti İstanbul 1. Bölge, Anadolu yakasından milletvekili aday adayı oldum. Bundan ötürü Ülkü-Der Genel Başkanlığı görevini bırakacağım. Ülkücü Düşünce Derneği, siyaset dışı duruşunu ve ideolojik istikametini hiçbir kırılma olmadan sürdürecektir. Bu itibarla genel başkanlığını sürdürmekte olduğum Ülkü-Der 31 Mart 2023 tarihinde Olağanüstü Kurultayını yapacak ve bizden devralınan bayrak daha ileriye taşınacaktır."