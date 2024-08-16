Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası verildi

TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın konuşması sırasında kürsüye yaklaşan Alpay Özalan önce Ahmet Şık’ın ensesinden tuttu, sonra yumruk atarak yere düşürdü. Daha sonra Meclisteki vekillerin kürsüye doğru hızla gelmesinden sonra kavga çıktı ve yumruklar havada uçuştu.

SALDIRIDA İKİ VEKİL YARALANDI

Ahmet Şık'a yumruk ve tekme darbelerinin ardından Meclis karıştı. Şık'ı darbelerden kurtarmak için kürsüye koşan CHP'li ve DEM Partili milletvekilleri de AKP'li milletvekillerinin saldırısının hedefi oldu.

Yaşanan saldırıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp yaralandı.

Yaşanan olay sonrası Meclis toplantısına ara verildi. 3 saatin ardından Yaşanan kavganın ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'i açtı.

KINAMA CEZASI VERİLDİ

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile grup başkanvekillerinin bir araya geldiği toplantıda muhalefet başkanvekilleri Alpay Özalan’a kınama ya da oturuma katılmama cezası verilmesini istedi. AKP'li Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a istenen kınama cezaları oy birliğiyle kabul edildi. İki vekile de kınama cezası verildi.