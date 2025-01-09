Ahmet Türk görevine iade mi edilecek? Flaş iddia!

Terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Mardin Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyım atanan DEM Partili Ahmet Türk hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

tv100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Cumhur İttifakı’nın gündeminde DEM Parti'nin İmralı heyetinde bulunan Ahmet Türk'ün göreve iade edilmesinin bulunduğunu açıkladı.

“CUMHUR İTTİFAKI'NIN GÜNDEMİNDE”

Aldığı kulis bilgisini aktaran Burhan, “Cumhur İttifakı’nın arka planından aldığımız bilgi şu yönde; Ahmet Türk’ün göreve geri iade edilmesi durumu şu anda gündemde. Bu minvalde 4 Kasım’da Ahmet Türk’e kayyum atanmıştı. 4 Mart tarihinde ikinci bir değerlendirme konusu gündeme gelebilir. Bu yönde Ahmet Türk göreve geri gelebilir. Ankara'da konuşulan görüşmeler bu yönde” ifadelerini kullandı.