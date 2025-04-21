Ahmet Türk İmralı heyetinde yer almadı! DEM Parti eksik gitti

DEM Parti İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosu’ndan Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya gitti. Ancak heyetin önemli isimlerinden Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olması ve Ahmet Türk’ün sağlık sorunları nedeniyle görüşmeye katılmaması dikkat çekti. DEM Parti, Önder’in yerine yeni bir ismin gündemde olmadığını vurgularken, Türk’ün rahatsızlığına dair açıklamalar merakı giderdi.

ÖNDER’İN RAHATSIZLIĞI VE TÜRK’ÜN YOKLUĞU

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alınması, İmralı görüşmeleri öncesinde gündeme damga vurmuştu. Önder’in sağlık durumu nedeniyle heyette yer almaması beklenirken, önceki görüşmelerde bulunan Ahmet Türk’ün de katılmaması soru işaretleri yarattı. Habertürk’te konuşan Çetiner Çetin, Türk’ün 82-83 yaşında olduğunu ve uzun süredir kalp rahatsızlığı yaşadığını belirtti. Çetin, “Önder’in durumu sonrası DEM Parti, Türk’ün sağlığı konusunda daha temkinli davranıyor. Türk, Türk siyasetine damga vurmuş bir isim.” dedi.

Hülya Hökenek ise Türk’ün yakın çevresiyle görüştüğünü aktararak, “Ahmet Türk biraz rahatsızlanmış ve kontrol altında. Rahatsızlığı olmasaydı bugün heyette olacaktı." açıklamasını yaptı.