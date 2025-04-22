Ahmet Türk'ün akciğerinde tümör tespit edildi. İmralı heyetinde yer almamıştı

DEM Parti’nin İmralı ziyaretinde yer almayan Ahmet Türk’ün ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. 82 yaşındaki Türk’ün akciğerinde tümör tespit edildiği ve 3 aydır Ankara’daki özel bir hastanede kemoterapi tedavisi gördüğü öğrenildi. Parti, Türk’ün sağlık durumunda yeni bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

AHMET TÜRK’ÜN SAĞLIK DURUMU

Ahmet Türk’ün, uzun süredir kalp yetmezliği nedeniyle kalp pili kullandığı biliniyordu. Ancak son dönemde akciğerinde tümör saptanan Türk, 3 aydır kemoterapi tedavisi alıyor. Bugün Pet-CT çekimi için Ankara’daki hastaneye giden Türk’ün tedavisinin rutin bir şekilde devam ettiği belirtildi. DEM Parti’den yapılan açıklamada, “Ahmet Türk, sağlık sorunları nedeniyle düzenli tedavi görmektedir. Sağlık durumunda yeni bir durum ya da olumsuz bir gelişme yoktur.” denildi. Türk’ün sağlık sorunları nedeniyle İmralı heyetinde yer almaması, kamuoyunda merak uyandırmıştı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER YOĞUN BAKIMDA

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise İstanbul’da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Önder’in durumu hakkında hastaneden yapılan son açıklamada, hayati tehlikenin devam ettiği ancak sağ kalbin kasılmaya başladığı bildirildi. Önder’in sağlık durumu, parti içinde ve kamuoyunda endişeyle takip ediliyor.