Ahmet Türk’ün üç yeğeni tutuklandı. Devletin makam aracıyla eşkıyalık

Mardin'de 12 Eylül 2024 gecesi, saat 03.00 sularında Merlin Konağı adlı iş yerinde yaşanan olayda, S.Ö. isimli bir kişi darp edilerek zorla mekandan çıkarıldı ve bir araca bindirildi.

Olayın ardından yapılan incelemede, aracın Mardin Büyükşehir Belediyesine ait Mercedes marka 34 EK 044 plakalı makam aracı olduğu ve S.Ö.’nün araç içinde de darp edildiği belirlendi.

Olayı gerçekleştirenlerin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri olduğu ve olay esnasında alkollü oldukları belirlendi.

Zanlıların yapılan incelemesinde 130 promil alkollü oldukları ortaya çıktı. Şahıslar, S.Ö.'yü darp ettikten sonra Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki anayol kenarına atarak bölgeden uzaklaştı.. S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, darp raporu aldı.

Olayla ilgili olarak, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, 13 Eylül 2024 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Darp olayı, şehirde büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın derinleştirileceği aktarıldı.