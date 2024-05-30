Ahmet Uğurlu’nun yasak aşk hikayesi kitaplara konu olmuştu

Sanat dünyası 71 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Uğurlu’nun ölüm haberiyle sarsıldı.

Çok sayıda isim Ahmet Uğurlu’ya veda mesajları yayınlarken, usta oyuncunun yasak aşk haberleri de magazin dünyasının tozlu raflarından indirildi.

Ahmet Uğurlu ünlü karikatürist Altan Erbulak’ın eşi Füsun Erbulak’la yaşadığı yasak aşkla çok konuşulmuştu.

İHANETİ TÜM DETAYLARIYLA ANLATTI

İddialara göre 1964 yılında Altan Erbulak ile evlenen oyuncu Füsun Erbulak, 80’li yıllarda kocasını oyuncu Ahmet Uğurlu ile aldatmıştı. Bu yasak aşkı dönemin ünlü yayınevi Ararat Yayınları’ndan çıkan ‘60 Günlük Bir Şey’ adını verdiği kitapta tüm detaylarıyla anlatmıştı.

‘KENDİMİ AHMET’İN KOLLARINDA BULDUM’

Altan Erbulak ile evli olduğu dönem yaşadığı kısa ilişkisini kaleme alarak tüm Türkiye ile paylaşan Füsun Erbulak'ın “22 yıl bana yeten kocam aniden yetmez oldu. Kendimi Ahmet’in kollarında buldum, onu sevdim. Ahmet Uğurlu beni terk edince onu unutmak için Bodrum’a gidip yeni bir sevgili daha buldum. O da Ahmet gibi parasızın biriydi. Nereye gitsek paraları ben ödedim” diyerek uzun süre magazin sayfalarını süslemişti.

‘ALTAN ERBULAK HAYATA KÜSMÜŞTÜ’

Bir süre sonra toplatılan kitabın ardından Altan-Füsun Erbulak çifti yollarını ayırmıştı. Hatta ünlü karikatürist yazar Altan Erbulak’ın bu ihanetten sonra hayata küstüğü ve bir süre sonra da hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

‘BU KADIN SENİ BOYNUZLADI’

Yıllar sonra bir programda yasak aşkın tüm detaylarını veren Füsun Erbulak, “Altan çok zamparaydı. Bir gün ben de yaptım. Bunu da söyledim. Bana, ‘Ben sana çok yaptım, bu acıyı çok çektirdim. Seni affediyorum karıcım’ dedi. Çevresi onu ‘Bu kadın seni boynuzladı, bırak şu kadını’ deyince boşandık. Ama tekrar evlendik” diyerek herkesi şok etmişti.

FÜSUN ERBULAK: SEVİŞMEK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY

Altan Erbulak’ı aldattığı için pişman olmadığını dile getiren Füsun Erbulak, “Bugün olsa yine aynı şeyi yaşarım. Altan çok işkolikti. Çoğu zaman yalnızdım. Aldatmamın gerçek nedeni buydu. Altan beni affetti. Ama bu macerayı yaşadığım kişi çok kızdı. Deliyim ben. Bunu delilikten yaptım sanırım. Sevişmek çok güzel bir şey. Her güzel şeyi yazmak lazım" demişti.



Muhsin Ertuğrul'un öğrencileri olan çift, 1969 yılında evlenmişti.