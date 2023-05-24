Ahmet Ümit ikinci turda kimi destekleyeceğini açıkladı

Yazar Ahmet Ümit, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtti. Ümit, "Lütfen sandığa gidin, lütfen ülkemizin geleceği için oy kullanın" dedi.

Ahmet Ümit ikinci turda kimi destekleyeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna sayılı günler kalırken, sanatçı ve yazarlardan Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek sürüyor.

Komedyen Cem Yılmaz'ın ardından Kılıçdaroğlu'na bir destek de yazar Ahmet Ümit'den geldi.

Ümit, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.

Ahmet Ümit, şunları söyledi:

"Uzun, ama çok uzun bir yürüyüştü bu ülkede demokrasi... Elbette ilk turda olduğu gibi ikinci turda da oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sevgili okurlarım, edebiyatın güzel insanları lütfen sandığa gidin, lütfen ülkemizin geleceği için oy kullanın. Hepimiz daha iyi bir yaşamı hak ediyoruz..."

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