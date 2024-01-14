Ahmetcan kenardan izledi. Ajax kazandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Damla Baylan
Ahmetcan kenardan izledi. Ajax kazandı
Hollanda’da Eredivisie’de 17. haftada Go Ahead ve Ajax takımlarının mücadelesi nefesleri kesti.

De Adelaarshorts Stadyumu’ndaki çekişmeli karşılaşmada, Ajax zorlu rakibini 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Ajax’ı zafere taşıyan goller, Brian Brobbey’in 27. dakikada attığı golle başladı, Benjamin Tahirovic’in ilk yarının son anlarında kaydettiği golle devam etti ve Devyne Rensch’in 72. dakikada ağları sarsmasıyla son buldu.

Go Ahead cephesinde ise Victor Edvardsen ve Joris Kramer, takımlarının gollerini sırasıyla 44. ve 58. dakikalarda kaydederek skoru belirledi.

Maçta forma giymeyen Ajax’lı Ahmetcan Kaplan, karşılaşmayı kenardan takip etti.

Bu sonuçla Ajax, puan cetvelinde 28 puana yükselirken, Go Ahead 23 puanda kalarak gelecek maçlar için umutlarını korudu.

Eredivisie’nin bir sonraki haftasında Go Ahead, Sparta Rotterdam’ın konuğu olacakken, Ajax evinde Waalwijk’i ağırlayacak ve galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

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