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Ahşap ev 3 kişiye mezar oldu

Tokat'ın Zile ilçesinde, 2 katlı müstakil ahşap evde çıkan yangında kiracı olduğu belirtilen 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 13:20
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Ahşap ev 3 kişiye mezar oldu

Ahşap ev 3 kişiye mezar oldu
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İHA ve DHA'nın haberlerine göre, Minareyi Sağır Mahallesi İslim Sokak'ta, 4 kişinin ortak kiraladığı 2 katlı müstakil ahşap evde yangın çıktı. Dumanları fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

İhbarla gelen itfaiye ekiplerince alevler, 1 saatte söndürüldü. Yangında Emre Yıldırım (26), Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan'ın (26) yaşamını yitirdiği belirlendi. 
Yaralı kurtulan Tarık Canpolat ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. 

Yangının ilk belirlemelere göre sobadan çıktığı tespit edildi. Kiralık olarak kaldıkları evde işçilerin sobadan çıkan gazdan zehirlendiği, yangını fark edemedikleri tahmini üzerinde duruluyor.

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