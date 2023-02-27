﻿Ahşap ev 3 kişiye mezar oldu

İHA ve DHA'nın haberlerine göre, Minareyi Sağır Mahallesi İslim Sokak'ta, 4 kişinin ortak kiraladığı 2 katlı müstakil ahşap evde yangın çıktı. Dumanları fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla gelen itfaiye ekiplerince alevler, 1 saatte söndürüldü. Yangında Emre Yıldırım (26), Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan'ın (26) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı kurtulan Tarık Canpolat ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yangının ilk belirlemelere göre sobadan çıktığı tespit edildi. Kiralık olarak kaldıkları evde işçilerin sobadan çıkan gazdan zehirlendiği, yangını fark edemedikleri tahmini üzerinde duruluyor.