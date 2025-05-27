Ahşap ev yıkımı sırasında çöktü! 1 işçi toprak altında...

Bolu'da, ahşap evin yıkımı sırasında meydana gelen çökmede yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Karacaağaç Mahallesi Hacılar Sokak'ta yıkımı yapılan ahşap evin baca kısmı çöktü.

Bu sırada işçilerden Şaban K. (45) ahşap ve toprak yığınlarının altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Arkadaşı Hasan B. tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Şaban K'nin omuz ve baş bölgesinden yaralandığı belirlendi.

Yaralı işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hasan B, gazetecilere, evin çöken bölümünün arkadaşının üzerine düştüğünü gördüğünü, onu kurtarmak için mücadele ettiğini belirterek, bu sırada ekiplere de haber verdiğini kaydetti.