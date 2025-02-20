Ahşap evde feci yangın!

Kaynak: DHA
Ahşap evde feci yangın!

Trabzon'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu. İtfaiye yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürebildi.

Trabzon Köprübaşı ilçesi Büyükdoğanlı Mahallesi'nde, Mustafa Bulut'a ait 2 katlı ahşap evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden Bulut, aile fertleriyle birlikte evi tahliye etti. Aile, ahırda bulunan küçük ve büyükbaşları kurtarıp, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Karla kaplı yollardan güçlükle geçerek bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangın cep telefonuyla görüntülendi.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ahşap evde feci yangın!

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