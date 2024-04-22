Ahşap fabrikasında yangın

Kaynak: İHA
Ahşap fabrikasında yangın
Konya'da, ahşap ürünleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangın sonucu fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Konya merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan ahşap ürünleri üreten bir fabrikada meydan gelen olayda, edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim malzeme bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

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Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, İtfaiye ekiplerinin fabrika içerisinde yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda söndürüldü.
Yangın sonucu fabrikada maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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