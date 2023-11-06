Ahsen Eroğlu kırmızı çizgisini açıkladı

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla dikkat çeken oyuncu Ahsen Eroğlu, Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı.

Oyuncu "Hangi karakteristik özelliğinden asla taviz vermezsin?" sorusuna "Dürüst olabilmek için gösterdiğim gayretten taviz vermem. Bu gayretin aynı zamanda insanı doğru, iyi ve ahlâklı yaptığını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Öte yandan Cem Yılmaz’ın son filminde oynayarak büyük sükse yapan Ahsen Eroğlu bir rekora imza atarak IMDB Starmetre sonuçlarına göre büyük bir başarı elde etti. Dünya çapında 11 milyon kişinin arasında 560. sıraya yerleşerek kariyerinde bir rekora imza attı.

