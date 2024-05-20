Ahu Sungur’dan manidar gönderme! 'Yarı çıplak oyunculuk olmaz'

Adını Feriha Koydum ve O Hayat Benim gibi yapımlarda rol alan 43 yaşındaki ünlü oyuncu Ahu Sungur Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.

Oyunculuğun çok kıymetli bir meslek olduğunu söyleyen Ahu Sungur, günümüzde oyunculuğun ünlülükle karıştırıldığını belirtti ve “Ün: genellikle iyi, üstün bir niteliğiyle herkesçe çok iyi bilinip tanınma durumudur. Oysa ki, günümüzdeki ünlülük durumunun 'üstün bir niteliğe' sahip olma zorunluluğu barındırmadığı aşikardır maalesef…” dedi.

Gerçek oyunculuğun bir disiplinden geldiğini vurgulayan Sungur, “Sergiledikleri performanslar niteliklidir. Oyunculuk, bir şekilde ünlü olma hali değildir. Oyunculuk, yarı çıplak kendini sergileme ve kim daha güzel ve ünlü yarışı da değildir” diyerek mesleğinin kıymetli olduğunu belirtti.

Paylaşımlarına devam eden ünlü oyuncu seksapalitenin kişinin doğasından gelen bir olgu olduğunu ve şu a etrafına baktığında yanındakinin durumuna göre vaziyet alan zarafetten uzak ve çiğ bir yarı çıplaklık gördüğünü söyledi.

Ahu Sungur’un bu sözleri bazı kullanıcılar tarafından Cannes’da boy gösteren ünlülere ithafen söylenmiş olarak algılandı.