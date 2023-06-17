AIDS tedavisinde yeni gelişme: Makak maymunlarında sonuç verdi

AIDS tedavisi için denenen kök hücre nakli makak maymunları üzerinde yapılan deneylerde olumlu sonuç verdi.

AIDS tedavisinde yeni gelişme: Makak maymunlarında sonuç verdi

ABD'de primatlar üzerinde yapılan bir araştırmada, Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu'na (AIDS) yol açan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV), kök hücre nakli ile tedavi edildi.

SciTech Daily'nin haberine göre, Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesinden araştırmacılar, HIV duyarlılığı gösterdiği için AIDS araştırmalarında sıklıkla kullanılan HIV taşıyıcısı makaklar üzerinde çalıştı.

MAKAKLAR ÜZERİNDEKİ DENEY SONUÇ VERDİ

Araştırmada, HIV taşıyıcısı 8 makaktan 4'üne sağlıklı donörlerden kök hücre nakli yapıldı.

Kök hücre tedavisi yapılan 4 makaktan nakil sonrası gelişen graft versus host hastalığı (GVHH) tedavi edilen 2 makak HIV'i yendi.

Söz konusu iki makak, tedavilerin üzerinden 4 sene geçmesine rağmen yaşamını HIV'i negatif halde sürdürdü.

"İNSAN ARAŞTIRMALARI İLE BAĞLANTILI YÜRÜTMEK ÖNEMLİ"

Tedavi edilen makak grubundaki HIV'in önce kandan daha sonra lenf düğümlerinden temizlendiğine dikkati çeken araştırmacılar, hücre nakli tedavisi sonrasında iyileşme belirtisi gösteren insanlarda ise lenf bezlerinde birikmiş HIV'nin dolaşıma girmesiyle hastalığın tekrar nüksettiğini düşünüyor.

Araştırmanın yazarlarından Richard Maziarz, "Araştırma sonuçlarımız başka türlü ulaşamayacağımız cevaplar için makak çalışmalarıyla insan araştırmalarının bağlantılı yürütülmesinin önemini gösteriyor." açıklamasını yaptı.

Araştırmacılar ilerleyen süreçlerde başarıyla tedavi ettikleri iki makaktaki bağışıklık sistemlerinin saldırdığı molekülleri tespit etmeyi planlıyor.

Çalışma, dünya çapında yaklaşık 38 milyon insanı etkileyen AIDS'in kesin tedavisinin önünü açabilir.

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI "IMMUNİTY" DERGİSİNDE YAYIMLANDI

Öne Çıkanlar
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Son Haberler
Genç kadının cansız bedeni boş arazide bulundu Yaşam
Genç kadının cansız bedeni boş arazide bulundu
Fatih'te sahil kenarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu Yaşam
Fatih'te sahil kenarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
AKP’li belediyedeki usulsüzlük iddialarını gündeme getirdiği için silahlı saldırıya uğramıştı. Gazeteci Sinan Aygül'ü darp eden korumalar açığa alındı Güncel
AKP’li belediyedeki usulsüzlük iddialarını gündeme getirdiği için silahlı saldırıya uğramıştı. Gazeteci Sinan Aygül'ü darp eden korumalar açığa alındı
Tottenham'dan Kulusevski kararı Spor
Tottenham'dan Kulusevski kararı
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı Güncel
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı
Sel felaketinin korkunç görüntüleri ortaya çıktı. Kıyamet filmi sahnesi gerçek oldu Dünya
Sel felaketinin korkunç görüntüleri ortaya çıktı. Kıyamet filmi sahnesi gerçek oldu
Göçmen kaçakçılarına operasyon: 32 Afgan yakalandı Güncel
Göçmen kaçakçılarına operasyon: 32 Afgan yakalandı