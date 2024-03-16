AİHM'den ‘Alevilik’ kararı: İslam’dan ayrı bir inanç olarak tanımlandı

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), 2009 yılında ‘yasal olarak tanınan bir dini topluluk’ olma amacıyla ilgili ülkedeki kurumlara başvurdu

Ancak Avusturya'daki ‘İslam Dini Cemaati’ talepler hakkında olumsuz yanıt verilmesini istedi.

Avusturya devleti de talebi reddederek Alevi inancını İslami olarak tanımladığını ve İslam Yasası kapsamında tanındığını belirtti.

AABF, durum üzerine kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyarak uluslararası arenada hukuk mücadelesi başlattı.

“ALEVİLİK KENDİNE ÖZGÜN BİR İNANÇTIR”

30 Ocak tarihinde başvuruyu görüşen mahkeme, Avusturya devletini haksız bularak emsal bir karara imza attı.

Mahkeme, “Alevilik kendine özgün bir inançtır” diyerek, İslam’dan ayrı bir inanç olarak tanımladı.

AİHM kararında, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin 9.maddesindeki, “Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; Bu hak, dinini veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve tek başına veya başkalarıyla topluca ve kamuya açık veya özel olarak dinini veya inancını ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yoluyla açıklama özgürlüğünü içerir” ifadelerinden yola çıkıldığı kaydedildi.

Ayrıca AABF’ye manevi zarar tazminatı olarak 10 bin Euro ve mahkeme giderleri için de 20 bin Euro verilmesine hükmedildi.