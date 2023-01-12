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  • Aile Bakanlığı 16 milyona özel jet kiraladı. Vatandaşa yüzde 30 zam kararları kendilerine özel jetli Sadabad yolları

Aile Bakanlığı 16 milyona özel jet kiraladı. Vatandaşa yüzde 30 zam kararları kendilerine özel jetli Sadabad yolları

Yüksek maliyetli lüks araçlara harcanan paralar tartışılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gözünü yükseğe dikti. Bakanlık, 16,5 milyon TL ödeyerek hava aracı kiraladı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 12:45
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Aile  Bakanlığı 16 milyona özel jet kiraladı

Aile Bakanlığı 16 milyona özel jet kiraladı. Vatandaşa yüzde 30 zam kararları kendilerine özel jetli Sadabad yolları
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İktidarın ekonomi politikaları milyonlarca vatandaşı açlığa mahkûm ederken, kamu adına gerçekleştirilen astronomik harcamalar bitmek bilmiyor. Bakanlıklar ile belediyelerin yüksek maliyetli kiralık otomobil ihaleleri kamuoyunda tartışılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çıtayı daha da yükseğe koydu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hava aracı kiralanmasına yönelik düzenlemeyi planladığı ihalenin onayını 26 Aralık’ta aldı. İhale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü koordinesinde 29 Aralık’ta gerçekleştirildi.

Bakanlığın, 21 milyon 749 bin 999 TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihaleye iki şirket ilgi gösterdi. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün toplantı salonunda gerçekleşen ihale “pazarlık” yöntemiyle yapıldı. Teknik şartnameyi iki şirket inceledi ancak bir şirket teklif sundu.

Bakanlık bünyesinde oluşturulan ihale komisyonu, ihaleye verilen tek teklif üzerinde değerlendirmelerde bulundu. İhalede nihai karar ise 5 Ocak’ta verildi. 5 Ocak’ta Bakanlık ile Pan Havacılık ve Ticaret Anonim Şirketi arasında sözleşme imzalandı. Sözleşmenin maliyeti ise kayıtlara, 16 milyon 510 bin TL olarak geçti. İhale kapsamında kiralanan hava aracının 5 Ocak 2023 ile 5 Ocak 2024 tarihleri arasında kullanılacağı belirtildi.

ŞİRKET YALNIZCA JET KİRALIYOR

Bakanlığın hava aracı kiraladığı şirketin internet sitesine göre, uçak kiralama hizmeti için şirketin filosunda tek bir model uçak bulunuyor. Şirketin kataloğunda, 2005 model Cessna Citation 550 Bravo model jetin kiralama hizmetlerinde kullanıldığı belirtiliyor.

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HARAM OLSUN.
12.01.2023 12:58
AİLECE SOYGUN.  
 
1950
12.01.2023 12:58
Bir bayan bakan var, ona yakışır, adeta pamuk prenses, ayrıca kadına saygısızlık olur, ayrıca kadınlarımızın itibarını yok mu edelim ??  
 
Seçimde Ders
12.01.2023 12:56
Yiğit muhtaç olmuş bir kuru soğana, iktidarın bakanları özel jet kiralıyor.Nerede hazireti Ömer adaleti Uyan kardeşim Seçimlerde gereken dersi ver.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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