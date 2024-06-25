Aile destek ödemesi uzatılacak mı?

Aile Destek Programı'nın belirlenen sürecinin sonuna yaklaşılırken, programdan yararlanan vatandaşlar, ödemelerin devam edip devam etmeyeceği ve son ödeme tarihinin ne zaman olacağı konusunda sorularını dile getirmeye devam ediyorlar.

Resmi bir duyuru yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlık tarafından yapılan en güncel açıklama, 2022 yılında başlatılan ve 2024 yılına kadar sürdürülen Aile Destek Programı'nın ödemelerinin, farklı miktarlarda gerçekleştirildiği ve programın son ödeme tarihinin şöyle olduğunu belirtiyor:

Bakanlık, 12 aylık destek süresinin son ödemesinin 2024 yılı Haziran ayında yapılacağını ve takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilecek ödeme ile programın tamamlanacağını ifade etti. Şu an itibarıyla, yetkililerden herhangi bir uzatma kararı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Eğer bir uzatma kararı alınmazsa, Aile Destek Programı kapsamında yapılacak son ödeme 2024 yılı Temmuz ayında olacak. Aile Destek Ödemesi, hak sahiplerinin gelir durumlarına göre belirlenen, 850 ile 1250 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda yapılmaktadır.