Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz ayında sona eren Aile Destek Programı ödemeleri hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu dönemde 4 milyar TL'lik bir destek dağıtımının gerçekleştirildiğini bildirdi. Geçen sene 12 aylığına uzatılan bu programın geleceği, toplumun dikkatle izlediği önemli bir mesele olarak öne çıkıyor. İhtiyaç sahibi aileler için atılacak olan sonraki adımların ne olacağı merak konusu iken, Aile Destek Paketi'nin ödemelerinin tamamlanıp tamamlanmadığına dair sorular gündemdeki yerini koruyor.

TEMMUZ AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 11 Temmuz'da Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin tamamlandığını bildirdi. Bakan Göktaş, bu ay içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere toplamda 4 milyar Türk Lirası'nın aktarıldığını ifade etti.

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ, DEVAM EDECEK Mİ?

Aile Destek Programı'nın başlangıcından itibaren belirlenen bir yıllık süreç sona eriyor. Resmi açıklamaya göre, program kapsamında yapılacak son ödeme, 2024 yılı Haziran ayına ait olacak ve bu ödeme Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Böylece, ailelere yönelik bu destek programının belirlenen dönemi tamamlanmış olacak.