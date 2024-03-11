Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacaklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan aile destek ödemesi açıklaması. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamayla ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımları sürdürdüklerini ifade etti.

Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ayki ödemeyle birlikte toplamda 72,3 milyar lira destek sağladıklarını aktardı.

"BÜTÜNCÜL SOSYAL YARDIM"

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiklerini ifade etti. Programlı olarak ödemeleri hesaplara yatırdıklarını kaydeden Göktaş, bu ay 4 milyar lira ödeme yaptıklarını açıkladı.

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