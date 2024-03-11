Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan aile destek ödemesi açıklaması. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamayla ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımları sürdürdüklerini ifade etti.

Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ayki ödemeyle birlikte toplamda 72,3 milyar lira destek sağladıklarını aktardı.

"BÜTÜNCÜL SOSYAL YARDIM"

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiklerini ifade etti. Programlı olarak ödemeleri hesaplara yatırdıklarını kaydeden Göktaş, bu ay 4 milyar lira ödeme yaptıklarını açıkladı.