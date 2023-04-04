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  • Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi. 'Aile' dizisindeki o sahneden sonra rest çekti iddiası

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi. 'Aile' dizisindeki o sahneden sonra rest çekti iddiası

Yayınlandığı ilk günden beri gündemde olan Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşmesi sosyal medyayı sallamıştı. İddiaya göre; Başak Dizer, Serenay Sarıkaya ile başrol paylaşan eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a o sahne için rest çekti.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 10:05
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'Aile' dizisindeki o sahneden sonra rest çekti iddiası. Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi. 'Aile' dizisindeki o sahneden sonra rest çekti iddiası
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Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı Aile dizisi, ilk günden beri adından söz ettiriyor..

Dizide Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un öpüşme sahnesi de çok konuşuldu. O sahneden sonra ortaya bomba bir iddia atıldı.

İddiaya göre, Başak Dizer, Aile dizisinde Devin ve Aslan karakterinin öpüşme sahnesine “Bir daha olursa ayrılırım” diyerek rest çekti.

Ancak bu iddia sosyal medyada pek karşılık bulamadı. İddiayı görenler "Başak hiç öyle biri değil", "Çok saçma", "Kadın zaten hep sette" yorumlarında bulundu.

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