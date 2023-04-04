Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi. 'Aile' dizisindeki o sahneden sonra rest çekti iddiası

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı Aile dizisi, ilk günden beri adından söz ettiriyor..

Dizide Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un öpüşme sahnesi de çok konuşuldu. O sahneden sonra ortaya bomba bir iddia atıldı.

İddiaya göre, Başak Dizer, Aile dizisinde Devin ve Aslan karakterinin öpüşme sahnesine “Bir daha olursa ayrılırım” diyerek rest çekti.

Ancak bu iddia sosyal medyada pek karşılık bulamadı. İddiayı görenler "Başak hiç öyle biri değil", "Çok saçma", "Kadın zaten hep sette" yorumlarında bulundu.