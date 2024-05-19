Aile hekimine bıçaklı saldırı. Sağlıkta şiddet bitmiyor

Kaynak: DHA
Aile hekimine bıçaklı saldırı. Sağlıkta şiddet bitmiyor
Sağlıkta şiddet artarak sürmeye devam ediyor. Sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin son örneği, Kahramanmaraş’ta yaşandı. Aile hekimi İlber Yerli, ilaç yazdırma sebebiyle tartıştığı H.K.’nin saldırısından son anda kurtuldu.

Kahramanmaraş'ta, Piri Reis Mahallesi’ndeki Karacaoğlan Aile Sağlığı Merkezi’nde H.K. isimli şahıs, Aile Hekimi İlber Yerli’ye ilaç yazdırmak istedi. Yerli ile konuşurken agresif davrandığı ileri sürülen H.K., hakaret etti ve Yerli’yi itekledi.

H.K., daha sonra ise cebinden çıkardığı bıçakla hekime saldırırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

55839-3.webpKENDİNİ ODASINA KİLİTLEDİ

Şahsın saldırısının ardından Yerli, kendisini odasına kilitledi. Kapıyı açmaya çalışan H.K.’yi koridorda bulunanlar durdurmaya çalıştı ancak şahıs kapıyı zorlamaya devam etti.

Kapıyı açamayan H.K., bir süre sonra Sağlık Merkezi’nde ayrıldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

ekran-goruntusu-2024-05-19-141554.png“KAPIYI KİLİTLEYEREK CANINI ZOR KURTARDI'

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Lütfi Tiyekli, konu hakkında bir açıklama gerçekleştirdi ve “Bir kişi elinde bıçak alarak bir doktor arkadaşımızı tehdit etti. Oradaki bütün insanları tehdit etti. Doktor arkadaşımız içeriden kapıyı kilitleyerek canını zor kurtardı. Bu kamera görüntülerine de sabit olan bir olay. Buna rağmen bizim arkadaşımız maalesef şikayetçi olamıyor. Şikayetçi olmaktan korkuyor.” ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2024-05-19-141610.pngSağlıkta şiddette artık cezasızlık algısının yerleştiğini belirten Tiyekli, “Bugün oraya kolluk kuvveti çağrılıyor, kolluk kuvveti arkadaşlarımız kanunda açık şekilde yazılmasına rağmen şikayetçi olmama rağmen bir sağlık konusunda böyle bir olay olduğunda hemen işlem başlatması gerekirken hala ‘Şikayetçi misin?’ diye soruyorlar ve gereken işlemler yapılmıyor” ifadelerini kaydetti.

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