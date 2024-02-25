Aile içi bıçaklı kavga: 4 yaralı

Olay, Üniversite Mahallesi 2066. Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, T.G. (24) babası H.G. (50) ile beraber eşini ve çocuğunu almak için kayınpederi M.B.'nin evine gitti. Burada T.G. ve M.B. arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda, kayınpeder M.B. ile evde bulunan M.Ü. bıçakla, T.G. ve babası H.G. ise sopayla vücutlarının farklı bölgelerinden yaralandı.

Gelen ihbar üzerine adrese ambulans ve çok sayıda polis ekibi gönderildi. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Polis kavganın yaşandığı evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.