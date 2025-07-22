Aile kavgasında müdahale kanlı bitti! Zeytinburnu’nda vahşet

Kaynak: AA

İstanbul Zeytinburnu’nda ağabeyi ve kardeşi ile bir kadın tartıştı. Nedeni henüz belli olmayan tartışmada ağabey ile kardeşi kadını darbetti. Kadın kurtarma gelen bir kişi iki kardeş bıçakladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zeytinburnu Demirciler Sitesi'nde, 20 Temmuz'da, Şilan S. (23) ile ağabeyi Muhammed S. (26) ve kardeşi Yusuf S. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Şilan S'nin darbedildiğini gören Mustafa O. (46) duruma müdahale etti.

Bu sırada Muhammed S. silahıyla Mustafa O'yu ağır yaraladı. Mustafa O. ise Muhammed S'yi bıçakladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Mustafa O. hastanede tedavi altına alındı.

Şüpheli Muhammed S, hastaneden taburcu edildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan Muhammed S'nin 4, Şilan S'nin 1, ağır yaralanan Mustafa O'nun ise 3 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

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