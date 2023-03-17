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Reynmen Defne Samyeli'ne konuştu. "Aile kurmak istiyorum"

Defne Samyeli'nin YouTube programına konuk olan 'Reynmen' lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, "Çok da geçmeden bir aile kurmak istiyorum. Aile varken bazı şeyler çok daha iyi olabilir" dedi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 16:50
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"Aile kurmak istiyorum" Reynmen Defne Samyeli'ne konuştu

Reynmen Defne Samyeli'ne konuştu. ''Aile kurmak istiyorum''
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Defne Samyeli'nin YouTube'da başladığı 'Bir Sen Bir Ben' adlı röportaj serisinin ilk konuğu 'Reynmen' lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş oldu. 

"İMKANIM NE KADAR VARSA O KADAR ÇOCUĞUM OLSUN"

Aile olma hayalinin olduğunu söyleyen Reynmen, "Çok da geçmeden bir aile olmak istiyorum. Aile varken bazı şeyler çok daha iyi olabilir. İmkanım ne kadar varsa o kadar çocuğum olsun istiyorum" dedi. 

"GENETİK OLARAK ŞANSLIYIM"

Reynmen'in "Ne zaman yaşlanacaksın?” sorusu üzerine Samyeli, "İyi gideceğim belliydi bence. Genetik olarak şanslı olduğumu düşünüyorum. Anneannemize çekmişiz. 85 yaşında vefat etti fakat 60 yaşında gibi duruyordu. Bunun yanında zihin ve bedenle ilgili çok çalıştım. Vücudumu çok iyi anlıyorum ve kaslarıma bir nebze de olsa hükmedebiliyorum" yanıtını verdi.
 

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