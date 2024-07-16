Aile sağlığı merkezinde 3 doktor birbirine girdi

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Körfez Aile Sağlığı Merkezi'nde, Aile Hekimi Uzman Dr. S.M.T. ile meslektaşı Dr. D.D. arasında kişisel nedenlerden ötürü bir tartışma yaşandı. T

artışma, Dr. D.D.'nin eşi Dr. O.D.'nin de olaya karışmasıyla büyüyüp kavgaya dönüştü. Doktorlar arasındaki bu olay, sağlık merkezinde bulunan diğer kişiler tarafından ayırmak zorunda kalındı.

Olay sonrasında doktorlar sağlık kuruluşlarına giderek darp raporu aldılar. İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını ve randevu hizmetlerinde herhangi bir aksaklık olmadığını bildirdi.

Polis de olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.