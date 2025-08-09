Aile ve çiftlere ücretsiz danışmanlık hizmeti

Mersin'de yaşayan her bireyin mutluluğunu gözeten ve buna yönelik hizmetleri hayata geçirdiği belirtilen Büyükşehir Belediyesinin, vermeye başladığı yeni hizmetiyle de aileleri destek sağladığı ifade edildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mezitli Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi, Çamlıbel Polikliniği ile Tarsus Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi olmak üzere toplam 3 merkezde "Aile ve Çift Danışmanlığı" hizmeti verildiği bildirildi. Günümüz şartlarında önemli bir hizmetten ücretsiz yararlanan aileler ve çiftler ise memnuniyetlerini dile getirdi.

MUTLU BİREY, MUTLU AİLE, MUTLU TOPLUM

Mersin Büyükşehir bünyesindeki uzman psikologlar tarafından verilen "Aile ve Çift Danışmanlığı" hizmeti ile aile ve çiftlerin ilişkilerindeki iletişim sorunlarını çözmek, duygusal bağı güçlendirmek ve daha sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardımcı olmak hedefleniyor. Danışmanlık hizmetiyle yaşanan sorunlar ve stres faktörleri ele alınarak, bu sorunların çözümünde yol gösterici olunuyor. İlişkiyi geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik olarak uygulanan bu hizmet sayesinde, ilişkilerde yaşanan zorluklar profesyonel destek ile giderilmeye çalışılıyor. Aile ve Çift Danışmanlığı'nda uzman psikologlar eşliğinde çiftler arasındaki bağları güçlendirmeye ve sağlıklı iletişim kurulmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Tamamıyla ücretsiz olarak verilen bu hizmet ile mutlu birey, mutlu aile ve mutlu toplumun temelleri atılıyor.

"AİLELERE VE ÇİFTLERE, İLİŞKİLERİNDE YAŞADIKLARI SORUNLARDA YARDIMCI OLUYORUZ"

Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi'nde görev yapan Uzman Psikolog Semiha Toprak, "Bize başvuran eşler, ilişkilerinde yaşadıkları sorunlara yönelik çözüm aradıklarında, onlara bu süreçlerinde yardımcı oluyoruz. İletişim problemleri, öfke çatışmaları ya da duygusal anlaşmazlıklara yönelik birçok konuyu iyileştirerek, sorunları çözmeyi hedefliyoruz" dedi.

Verilen hizmetin tamamıyla ücretsiz olduğunu aktaran Toprak, "Bir saate yakın bir danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bize başvurduklarında önce bir ön görüşme yapıyoruz. Her çifti birebir, özel olarak tanıyıp, sonrasında da çiftlerle beraber yaptığımız danışmanlık seansımızda bir yol haritası oluşturuyor ve onlara özel planladığımız bir sistemle çalışıyoruz. Tamamen onların konularına özel yapılandırılmış bir seans programı oluşturuyoruz" diye konuştu.

Yeni başlayan bir hizmet olmasına rağmen faydalanan danışanların yoğun olduğunu ifade eden ve danışan memnuniyetinden bahseden Toprak, "Çok yararlı seanslar yapıyoruz ve şu an olumlu geri dönüşler alıyoruz. Başarı elde ettiğimiz ve sonuç gördüğümüz çok çiftimiz oldu. Devamını gerçekleştirmek istiyoruz. "Mutlu birey, mutlu aile ve mutlu toplum" diyoruz. Toplumun temel taşları aileden ve çiftlerden oluşuyor. Çiftler ilişkilerinde sağlıklı olduğunda, toplum olarak mutluluğu yakalarız. Danışmanlık hizmeti almak isteyen çiftlerimizi bekliyoruz ve bu adımda onların yanında olmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.