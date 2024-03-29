Aile ve Gençlik Fonu'na Kahramanmaraş'ta 1981 çift başvurdu

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"ne büyük ilgi gösterildi. Bu proje kapsamında, genç çiftlere evlilik süreçlerinde ekonomik ve sosyal destek sağlanıyor.

42 gün içinde 1981 çiftin başvurduğu bu destek programı, 150 bin liralık faizsiz kredi imkanı sunuyor. Krediler, 48 ay vade ile ve ilk 2 yıl geri ödemesiz olarak veriliyor. Ayrıca, evlilik öncesinde ve sonrasında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, Kahramanmaraş’ta yoğun bir ilgi olduğunu belirtti ve başvuru şartları hakkında bilgi verdi. Başvuru yapacak gençlerin 18-29 yaş aralığında olması ve çiftlerin toplam gelirinin 2 brüt asgari ücreti geçmemesi gerektiğini ifade etti. Nikah sonrası danışmanlık hizmetleri de sunulacak olan projede, gençler krediyi 48 ay boyunca aylık 3 bin 125 lira taksitle ödeyecekler. Bozkurt, Kahramanmaraş’ta kısa sürede yapılan 1981 başvurunun projeye olan ilgiyi gösterdiğini vurguladı.

Detaylı bilgi ve başvuru için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvurulabileceğini, sorun yaşayan veya bilgi almak isteyen vatandaşların 160 numaralı danışma hattını arayabileceklerini ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini ekledi.