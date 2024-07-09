Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘Hizmetler Başvuru Rehberi’ hazırladı

Bakanlık'tan Hizmetler Başvuru Rehberi

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, rehber; aile ve toplumdan çocuk hizmetlerine, sosyal yardımlardan engelli ve yaşlı hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede başvuru süreçleri ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi sunuyor. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşmalarını sağlayacak şekilde hazırlanan rehberde, hizmetlerin kapsamı, başvuru şartları, hizmetten yararlanabilecek bireyler, başvuru yapılacak birimler ve gereken belgeler detaylı bir biçimde açıklandı.

Rehber, "Aile ve Toplumu Güçlendirici Hizmetler", "Çocuk Hizmetleri", "Kadının Statüsünün Korunmasına Yönelik Hizmetler", "Engellilere Yönelik Hizmetler", "Yaşlılara Yönelik Hizmetler", "Şehit Yakınlarına, Gazi ve Gazi Yakınlarına Yönelik Hizmetler", "Sosyal Yardımlar", "Yurt Dışı Hizmetleri", "Çağrı Merkezleri", "Bakanlığa Yapılacak Bağışlar ve Yardımlar" ve "Kuruluşlarda Gerçekleştirilen Hizmetler" olmak üzere toplam 11 bölümden oluştu.

Bakanlık, Türkiye'nin huzur ve gücü için değişen ihtiyaçları gözeterek ailelere yönelik sosyal politikaları ve hizmetleri sürekli güncellemekte ve geliştirmektedir. Rehberde, aile eğitim programları, aile danışmanlık hizmetleri, genç çiftlere destek, afet ve acil durumlarda psikososyal destek ve bağımlılıkla mücadele gibi konularda yürütülen çalışmalara yer verildi.

Ayrıca, rehberde şiddet gören veya şiddet riski altındaki kadınlara yönelik danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetleri; kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını destekleyen hizmetler; engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve diğer hizmetler; aile, barınma, gıda, engelli ve yaşlı, sağlık ve eğitim yardımları ile proje destekleri gibi sosyal yardım konuları ele alındı.

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hizmetler, istihdam olanakları, ücretsiz seyahat imkanları ve şehitlerin isimlerinin yaşatılması gibi konular da rehberde yer alıyor.

Bunun yanı sıra, Bakanlığa nasıl bağış ve yardım yapılabileceği, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarına çözüm bulunması için sunulan bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri, uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmaları gibi konular da rehberde bulunuyor.

Bakanlık tarafından oluşturulan bu kapsamlı rehbere "https://www.aile.gov.tr" internet adresi üzerinden erişilebilebiliyor.