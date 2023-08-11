Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki 9 Genel Müdürlük ve Başkanlık kadrosuna yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAYNAK: DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki 9 Genel Müdürlük ve Başkanlık kadrosuna atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılan atamalar şöyle;

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ayşegül Yıldırım Kara; Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Tuncay Cevheroğlu; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne, Gülser Ustaoğlu; Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'ne, Şemseddin Yalçın; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne, Adil Çalışkan; Personel Genel Müdürlüğü'ne, Hamza Gökhan Eryılmaz; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Serdar Öz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Mahmut Kardaş ve Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Mahmut Aslan.

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