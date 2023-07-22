Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dayakçı Suriyeli baba hakkında açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de bir baba tarafından şiddet gören çocuk ve 2 kardeşin durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

KAYNAK: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dayakçı Suriyeli baba hakkında açıklama

Bakanlık, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Mersin'de bir babanın çocuğuna yönelik şiddet içeren görüntülerin ardından olaya müdahale etti. Mersin İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihbar üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının da dahil olduğu soruşturma başlatıldı ve ilgili şahıs gözaltına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, şiddete maruz kalan çocuk ve 2 kardeşi için koruma tedbiri talep edildi. Adli merciler, Bakanlığın talebini kabul ederek çocukların güvenliği için Bakanlığa ait bir kuruluşa yerleştirilmesine karar verdi.

Bakanlık, olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olarak konuyu yakından takip ediyor ve çocukların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyor. Şiddete maruz kalan çocukların refahı ve güvenliği için hassasiyetle çalışmalarını sürdüren Bakanlık, toplumda şiddetin önlenmesi ve çocukların korunması için çaba harcamaya devam ediyor.

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