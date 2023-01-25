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Aileler arasındaki kavgada kan döküldü. Gelecek Partili başkan cinayet işledi

Muğla’da, husumetli 2 aile arasında çıkan kavgada Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Adem K. (29), Melihşah Y.'yi (31) ruhsatsız tabancayla vurarak öldürdü.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 21:07
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Aileler arasındaki kavgada kan döküldü. Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Adem K. cinayet işledi

Aileler arasındaki kavgada kan döküldü. Gelecek Partili başkan cinayet işledi
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Adem K.'nin babası Hüseyin K. (60) ile kardeşi Berzan K. (21) de bıçaklanarak yaralandı.

DHA’nın haberine göre; olay, saat 10.00 sıralarında, Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Sünnetçikuyu Sokak'ta meydana geldi.

RUHSATSIZ TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 ailenin fertleri, bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede tartışma, kavgaya dönüşünce Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Adem K., ruhsatsız tabancayla Melihşah Y.'ye ateş etti.

AĞABEYİ VURULAN AKRABA ÇILGINA DÖNDÜ

Ağabeyinin vurulduğunu gören Ali Osman Y. (28) de evden aldığı bıçakla Adem K.'nin babası Hüseyin K. ile kardeşi Berzan K.'ye saldırdı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Melihşah Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Melihşah Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ağır yaralanan Berzan K. ile babası Hüseyin K. de hastaneye kaldırıldı.

Polis, Ali Osman Y.'yi gözaltına alırken, kaçan Adem K.'nin yakalanması için de çalışma başlattı.

 

Muğla Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Adem K. 

Melihşah Y.

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