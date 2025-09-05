Ailenin sessiz çığlığı! 13 yıldır adalet peşindeler

Osmaniye’de aradan geçen 13 yıla rağmen Tahsin Karaüce'nin ölümüne neden olan kurşunların kimin silahından çıktığı tespit edilemedi. Olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğu hâlâ belirsizliğini koruyor. Karaüce'nin ailesi ise oğullarının cinayete kurban gittiğini iddia ediyor.

Osmaniye'de 2012 yılında arkadaşlarıyla gittiği domuz avında kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşunlarla hayatını kaybeden Tahsin Karaüce'nin ailesi, oğullarının cinayete kurban gittiğini ileri sürerek, aradan geçen 13 yıla rağmen katil veya katillerin bulunamadığını söyledi.

Kadirli ilçesinde 2012 yılının Haziran ayında olay tarihinde 20 yaşında olan Tahsin Karaüce, S.I., A.K. ve Y.K. isimli arkadaşlarıyla birlikte Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyü Haramidere mevkisine domuz avına gitti. Av sırasında Tahsin Karaüce birden fazla kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu vuruldu. Vurulan genç olay yerindeki bir arkadaşı tarafından Osmaniye Devlet Hastanesine götürüldü ancak Tahsin Karaüce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aradan geçen 13 yıla rağmen Tahsin Karaüce'nin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü, kaza sonucu mu yoksa bir cinayete mi kurban gittiği tespit edilemedi.

Ölen gencin annesi Safinaz Karaüce ise oğlunun arkadaşlarıyla ilgili bazı yasa dışı olaylara tanık olduğunu ve cinayete kurban gittiğini iddia ederek, 13 yıla rağmen katilin tespit edilemediğini söyledi. Safinaz Karaüce, "Oğlumun katili elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Öldürüleli 13 yıl oldu. 13 yıldır oğlumu kimin öldürdüğü belli değil. Ben katilin veya katillerin bulunmasını istiyorum" dedi.

Ölen gencin babası Durdu Karaüce ise oğluyla birlikte ava giden arkadaşlarının jandarmada olaydan bir gün sonra ifade verdiklerini ve ardından da serbest kaldıklarını belirterek, "2012'nin 24 Haziran'ında 4 arkadaş oğlumla birlikte ava gidiyorlar. Oğlum orada vurularak öldürülüyor. Daha sonra yanındaki arkadaşları kaçıyor. Sonra birilerine telefon ediyorlar. Çocuğum olay yerinde öldüğü halde hastaneye kaldırıyorlar. Bunların ifadesi alındı bir gün sonra serbest kaldılar. Katil 13 senedir bulunamadı. Bu olayın çözülüp aydınlığa kavuşturulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

