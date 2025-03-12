Ailesi tarafından aranıyordu! Jandarma devriyede buldu

Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde dün gece saatlerinde ailesinden habersiz evden çıkan ve köyden uzaklaşan zihinsel engelli H.Y. boş arazide yürümeye başladı. Devriye atan ekipler, köyden uzaklaşan H.Y.'i fark etti. Yapılan kontrollerde çocuğun engelli olduğu tespit edildi.

Üşümemesi için asker montu giydirilen H.Y. için jandarma ekipleri, çevredeki köy muhtarlarıyla irtibata geçerek çocuğun kimliğini tespit edip, ailesinin kendisini aradığı bilgisine ulaştı. H.Y., Teylan köyüne götürülerek ailesine teslim edildi. Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.