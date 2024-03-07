Ailesinin yaşadığı daireyi benzin döküp ateşe verdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde O.K. isimli şahıs, ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi.

Alevleri fark eden aile üyeleri panikle kendilerini sokağa atarken, O.K. ise kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

SOKAK ORTASINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, dumandan etkilenen aile üyelerinden E.Ö. ve K.Ö. isimli iki kadın sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kadınlardan biri sokak ortasında sinir krizi geçirdi.

Polis, madde bağımlısı olduğu öne sürülen O.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.