AirBaltic CEO'su hakkında inceleme başlatıldı

Letonya Yolsuzluk Önleme Bürosu (KNAB), airBaltic CEO'su Martin Gauss'un faaliyetlerini çıkar çatışması yasalarına uygunluk açısından incelemeye aldı. Gauss'un, sahibi olduğu MaGau GmbH’nin bir iştiraki olan 2e systems gmbh adlı şirketin, airBaltic’e hizmet sağladığı iddia ediliyor. Gauss, bu durumun şeffaf bir şekilde beyan edildiğini ve karar süreçlerine dahil olmadığını belirtti.

airBaltic yetkilileri, 2e systems'in 2019'dan bu yana biletleme ve e-ticaret gibi hizmetler sağladığını, sözleşmenin Letonya yasalarına uygun şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Ancak, Ulusal İttifak üyesi Girts Lapins tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlar, kamuoyunda şüphe uyandırdı. airBaltic yönetimi, KNAB’a gerekli tüm belgeleri sunduğunu ve şeffaflık adına iş birliği yaptığını açıkladı.

Letonya Başbakanı Evika Silina, airBaltic’in ulusal öneme sahip bir şirket olduğunu vurgulayarak, yönetimin performansının 21 Ocak’ta düzenlenecek hissedarlar toplantısında değerlendirileceğini belirtti. Ulaştırma Bakanı Kaspars Briskens ise şirketin stratejik önemine dikkat çekerek, 300 milyon euro yatırım hedefinin gerçekleşmesinin yönetimin sorumluluğu olduğunu söyledi.

HALKA ARZDA ŞEFFAFLIK TALEBİ

airBaltic’in motor tedarikçisi Pratt & Whitney’in bakım sürecindeki gecikmeler nedeniyle yaz sezonunda 4.670 uçuşu iptal edeceği duyuruldu. Şirket, operasyonel kapasitesini yeniden düzenlemek zorunda kaldığını bildirdi. Briskens, bu iptallerin Letonya’nın ulaşımına etkisinin detaylıca açıklanmasını istedi.

airBaltic, 2024'te başlatılan halka arz hazırlıkları kapsamında sermaye yapısını sadeleştirdi. Şirketin sermayesi 571 milyon euro azaltılarak 25 milyon euroya indirildi. Bu adım, geçmiş yıllardaki zararların kapatılmasını hedefliyor. Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın, airBaltic’in azınlık hisselerine yatırım yapmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Ulaştırma Bakanı Briskens, yönetimin başarısının sonuçlara göre değerlendirileceğini vurgulayarak, sermaye artırımı ve halka arz sürecinin kritik olduğunu ifade etti. Yönetim, sürecin Letonya'nın çıkarları doğrultusunda yürütüldüğünü garanti ediyor.